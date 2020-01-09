داخلية غزة: معبر رفح سيخصص الأحد والإثنين للمعتمرين

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في قطاع غزة، الخميس، عن تخصيص عمل معبر رفح البري، الأحد والإثنين المقبلين، لسفر وعودة المعتمرين.
وقالت الداخلية، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "العمل عبر معبر رفح البري ليومي الأحد والإثنين، سيُخصص فقط لمغادرة ووصول أفواج المعتمرين، وعليه ستتوقف حركة سفر المواطنين العاديين في الاتجاهين خلال اليومين".
ويربط معبر "رفح" قطاع غزة، بمصر، ويستخدمه الفلسطينيون للسفر للعالم الخارجي.
وتفتح السلطات المصرية، المعبر، بشكل منتظم بكلا الاتجاهين، منذ مايو/ أيار 2018.
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