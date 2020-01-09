الأمم المتحدة تحث بغداد على الالتفات للإصلاحات الداخلية

بغداد (العراق)/ عامر الحساني/ الخليج 365

حثت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، الخميس، حكومة بغداد، إلى الالتفات للإصلاحات الداخلية استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أكثر من 3 أشهر.

وخلال الأسبوع الجاري، انشغلت بغداد والعالم بالتوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي العراقية إلى درجة كادت أن تتحول إلى حرب مفتوحة.

حيث قتلت الولايات المتحدة قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية قرب مطار بغداد، فيما ردت طهران بهجوم بصواريخ باليستية استهدفت قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين غربي وشمالي العراق.

وطغى النزاع الإقليمي على الأزمة الداخلية العراقية، حيث الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة المستمرة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط جمود سياسي.

وقالت "يونامي"، في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إنه "ينبغي ألا تطغى التطورات الأمنية الإقليمية على الأولويات المحلية ومطالب الإصلاح".

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وتابعت "يجب الإصغاء إلى صوت الشعب الذي عبّر عنه بطريقة سلمية".

وأضاف البيان، "يجب وقف أعمال القتل والخطف واستخدام الذخيرة الحية والتهديدات ضد المتظاهرين؛ ويجب أن تتم محاسبة مرتكبي هذه الأعمال".

والاحتجاجات في العراق، غير مسبوقة، وتخللتها أعمال أعمال عنف خلفت 499 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويطالب المتظاهرون، أيضاً، باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

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