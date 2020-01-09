ضمك يدعم صفوفه بالذيابي

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن نادي ضمك، اليوم الخميس، تعاقده مع اللاعب عبدالعزيز الذيابي ضمن مساعي الفريق لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ويبلغ الذيابي من العمر 21 عامًا ويلعب في مركز المحور.

وكان ضمك ضم في وقت سابق اليوم المهاجم عبدالله خطاب قادمًا من النجوم.