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الخليج - أ ف ب
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران إثر إطلاق صواريخ على قواعد تؤوي جنودا أميركيين في العراق.
وقال ترمب: “تم الأمر، شددنا (العقوبات). كانت صارمة جدا، لكنه تم الآن تشديدها إلى حد بعيد” متوعدا بـ”عقوبات إضافية” بدون أن يورد المزيد من التفاصيل”.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: عقوبات جديدة على إيران دخلت حيز التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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