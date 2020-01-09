ترمب: عقوبات جديدة على إيران دخلت حيز التنفيذ

الخليج - أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران إثر إطلاق صواريخ على قواعد تؤوي جنودا أميركيين في العراق.

وقال ترمب: “تم الأمر، شددنا (العقوبات). كانت صارمة جدا، لكنه تم الآن تشديدها إلى حد بعيد” متوعدا بـ”عقوبات إضافية” بدون أن يورد المزيد من التفاصيل”.