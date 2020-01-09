الفيحاء يخطف نقطة من أمام العدالة

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صحيفة الخليج الالكترونية
خطف فريق الفيحاء نقطة التعادل بهدف لمثله أمام مضيفه العدالة، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل هدف العدالة الوحيد اللاعب السنغالي أليو سيسيه في الدقيقة 65، قبل أن يدرك الفيحاء التعادل بواسطة نواف الصبحي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.
التعادل رفع رصيد العدالة إلى 9 نقاط في المركز الخامس، بينما ارتقى الفيحاء للمركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة.
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