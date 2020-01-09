دراسة علمية تحسم الجدل بشأن الأكثر فائدة بين الشاي الأخضر والأسود

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت دراسة صينية حديثة، أن شرب الشاي 3 مرات على الأقل في الأسبوع، قد يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويساعد على التمتع بحياة أطول وأكثر صحة.

الفوائد الصحية المرتبطة بالشاي

ووجد الباحثون الصينيون الذين شاركوا في الدراسة، أن الفوائد الصحية المرتبطة بالشاي كانت أكثر وضوحا بالنسبة لمن يشربون الشاي الأخضر، وليس الشاي الأسود، وأيضا لأولئك الذين يشربون الشاي بانتظام على مدى فترة زمنية أطول، ولفتت إلى أن فوائد الشاي الأخضر تتجاوز تلك التي يقدمها الشاي الأسود.

وأشارت الدراسة إلى أن الفوائد كانت أكثر وضوحا بين الرجال، وفق ما ذكر موقع “سي إن إن هيلث”.

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ووجد الباحثون أن الذين يشربون الشاي بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 20 بالمئة، و 22 بالمئة أقل عرضة لخطر الوفاة من أمراض القلب والسكتة الدماغية، وأن الذين يتناولون الشاي بانتظام وهم في الخمسينيات من العمر، سيعيشون حوالي 1.26 سنة أكثر مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا الشاي بانتظام.

الشاي الأخضر مقابل الشاي الأسود

وقال الدكتور دونغفينغ غو من المركز الوطني الصيني لأمراض القلب والأوعية الدموية، إأنه بالرغم من أن الشاي الأخضر والأسود يأتيان من نفس النبات ويحتويان على نفس الكمية من الكافيين، فإنه تتم معالجة الشاي الأسود بطريقة مختلفة عن الشاي الأخضر، بعد قطفه.

وأضاف دونغفينغ: “الشاي الأسود مخمر بالكامل وقد يتأكسد بوليفينول الشاي ويخمد نشاطه أثناء التخمير، لذا يميل الشاي الأخضر إلى أن يكون أكثر فعالية من الشاي الأسود في مضادات الأكسدة، مما يحسن وضع الدهون في الدم، وبالتالي يكون أكثر فائدة في حماية القلب والأوعية الدموية”.