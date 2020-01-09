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شكرا لقرائتكم خبر عن انقلبت مركبته وعرض حياة المارة للخطر.. الإطاحة بـ «مفحط» في تبوك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت إدارة المرور في منطقة تبوك، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على سائق ارتكب مخالفة التفحیط، ما تسبب في انقلاب سیارته، معرضاً حیاته وحیاة سالكي الطريق للخطر.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن المفحط استخدم سیارة من نوع “نسیان داتسون”، وجرى توقیفه، تمھیداً لإحالته إلى ھیئة الفصل في المخالفات المرورية، لتطبیق العقوبات التي ينص علیھا النظام.
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