شكرا لقرائتكم خبر عن انقلبت مركبته وعرض حياة المارة للخطر.. الإطاحة بـ «مفحط» في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت إدارة المرور في منطقة تبوك، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على سائق ارتكب مخالفة التفحیط، ما تسبب في انقلاب سیارته، معرضاً حیاته وحیاة سالكي الطريق للخطر.

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وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن المفحط استخدم سیارة من نوع “نسیان داتسون”، وجرى توقیفه، تمھیداً لإحالته إلى ھیئة الفصل في المخالفات المرورية، لتطبیق العقوبات التي ينص علیھا النظام.