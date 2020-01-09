شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة كويتية.. تعرف على الدور المؤثر لولي العهد باتفاق «المنطقة المقسومة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أشاد رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت مرزوق الغانم، بالدور المؤثر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وصول المملكة والكويت إلى اتفاق بشأن المنطقة المقسومة.

وقال الغانم إن الأمير محمد بن سلمان قال له إنه يعتبر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمثابة والده، وطلب منه أن يكون حاضراً وشاهداً على الاتفاقية.

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وأضاف أنه نقل للشيخ صباح تحيات ولي العهد، وطلب منه الشيخ صباح أن يحضر كذلك تحقيقاً لرغبة ولي العهد الذي قال الغانم إنه كان كويتياً سعودياً قبل أن يكون سعودياً كويتياً، وأنهى الكثير من المشاكل العالقة بقراراته الشجاعة والحاسمة.

يذكر أن الغانم كان أحد أعضاء الوفد الكويتي الذي ضم نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومقرر لجنة الحدود سالم الشبلي، والتقى بعدد من كبار المسؤولين في المملكة قبيل إقرار الاتفاق التاريخي بين البلدين.