شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة صادمة.. مريض يفترش الأرض في أحد مستشفيات المدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمريض يفترش الأرض في قسم الطوارئ بإحدى مستشفيات المدينة المنورة، مما أثار حالة من الاستياء.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولين في صحة المدينة بضرورة توفير أسرة للمرضى، بالإضافة لزيادة عدد الأطباء في المستشفي.

وعلق البعض الآخر على الصورة بضرورة صدور بيان من صحة المدينة لكشف ملابسات هذه الصورة وسبب وجود المريض على الأرض بهذه الطريقة.

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ومن جانبه، قال أحد المغردين: “تعمدت الدخول متقمصا شخصية مريض فحقيقة لايوجد إلا طبيب واحد مقابل 187 مريض في الطوارئ لا أعلم هو قصور من إدارة المستشفى أم من الوزارة”.