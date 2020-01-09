شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاريع عملاقة.. إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الطاقة، اليوم الخميس، عن طرح طلبات التأهيل للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، من خلال 4 مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إجمالية تصل إلى 1,200 ميجاوات.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تسيم تلك المشاريع إلى فئتين: “الفئة أ” وتشمل مشروع ليلى 80 ميجاوات ومشروع وادي الدواسر 120 ميجاوات، فيما تشمل “الفئة ب” مشروع سعد 300 ميجاوات ومشروع الرس 700 ميجاوات.

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وسيتم إغلاق نافذة طلبات التأهيل لمشاريع المرحلة الثالثة في 6 فبراير المقبل، حيث سيتمكن مقدمو العروض المحتملون من الوصول إلى مستندات طلب التأهيل بعد الانتهاء من مرحلة تقديم بيانات التأهيل.

وتتطلب المشاريع المطروحة حداً أدنى من المحتوى المحلي بنسبة 17%، والذي يتم قياسه بناء على منهجية ترتكز على قياس القيمة المضافة للمحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن وزارة الطاقة أطلقت المرحلة الأولى عام 2017 بمشاريع في سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ودومة الجندل لطاقة الرياح، والمرحلة الثانية في 2019 بـ 6 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، سيتم إغلاق تقديم العروض لفئتيها في 20 يناير و3 فبراير 2020 على التوالي.