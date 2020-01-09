شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ قرب قاعدة تستضيف قوات أمريكية بشمال العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر أمنية، أن صاروخا سقط مساء اليوم الخميس، بمنطقة فضلان فى الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق، وتقع المنطقة قرب قاعدة بلد الجوية التى تستضيف قوات أمريكية.
وقالت المصادر، إن الصاروخ لم يسفر عن سقوط ضحايا مضيفة أن مصدره غير معروف، وتقع الدجيل على بعد 50 كيلومترا شمالى بغداد، وتقع بلد على بعد 80 كيلومترا شمالى العاصمة.
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