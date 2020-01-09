شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تواصل الخيانة.. تميم يتصل بالرئيس الإيرانى لمناقشة آخر التطورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل قطر خيانتها، حيث قالت وكالة "رويترز" أمير قطر يتصل بالرئيس الإيرانى لمناقشة آخر تطورات الأوضاع فى المنطقة. وفى السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء القطرية، إن وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى اتصل بنظيره الإيرانى محمد جواد ظريف "لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الإقليمية لا سيما فى العراق، يأتى ذلك بعد مقتل جنرال إيرانى فى هجوم أمريكى ورد طهران بضربات صاروخية.

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