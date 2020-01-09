شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو إلى تهدئة فورية فى منطقة الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الممثل الدائم للاتحاد الروسى فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى فاسيلى نيبينزيا اليوم الخميس إن روسيا تدعو إلى وقف التصعيد الفورى فى منطقة الخليج، مضيفا أن ثمن النزاع مرتفع للغاية، وتابع إن "الصراع الفلسطينى الإسرائيلى الذى لم يحل، والغزو غير المشروع للعراق، والعنف المستمر فى أفغانستان، واغتيال الزعيم الليبى وتدمير البلاد، ومحاولة الإطاحة بالسلطة الشرعية فى سوريا، والانتقام خارج نطاق القضاء ضد مسؤول من سلطة ذات سيادة فى دولة ثالثة، ما هى إلا أمثلة قليلة على الأعمال التى خلفت جراحًا فى صلب القانون الدولى والنظام"، بحسب وكالة (سبوتنيك) الروسية.



واعتبر الممثل الروسى أن "سبب كل هذه الأحداث هو انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووى الإيرانى والتى وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتى لها أهمية أساسية لعدم انتشار الأسلحة النووية".