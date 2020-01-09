شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مهرب «سجائر» في منفذ النويصيب قبل دخوله المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، اليوم الخميس، مهرب بحوزته كمية من السجائر قبل توجهه إلى المملكة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية الكويتية أن الجمارك ضبطت مسافرا في منفذ النويصيب بحوزته 400 كرز سجائر وذلك قبل توجه إلى المملكة، ضيفة أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

يشار إلى أن منفذ النويصيب يقع ضمن مناطق محافظة الأحمدي في الكويت، ويقع فيها مركز حدودي لدولة الكويت من الجهة الجنوبية مع المملكة العربية السعودية, و يبعد 103 كيلومترات جنوب الكويت.