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وزير الخارجية يسلم الرئيس التونسي دعوة رسمية من خادم الحرمين

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

التقى وزير الخارجیة الأمیر فیصل بن فرحان، الیوم الخمیس، رئیس الجمھورية التونسیة قیس سعید، حیث سلّمه دعوة رسمیة من خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة.

وكان في استقبال وزير الخارجیة لدى وصوله الأراضي التونسیة، عدد من المسؤولین بالحكومة التونسیة وفي مقدمتھم الوزير المستشار لدى رئیس الجمھورية عبدالرؤوف بالطبیب.

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