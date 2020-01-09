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شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: إغلاق المسار الرئيس لطريق الملك عبدالله بجدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت أمانة جدة بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة أنه سيتم نقل الحركة المرورية من الطريق الرئیس لطريق الملك عبد الله باتجاه الشرق إلى الغرب المتقاطع مع طريق الأندلس إلى طريق الخدمة لمدة 25 يوماً.
وأشارت إلى أن نقل الحركة على الطريق سیبدأ يوم السبت 11 يناير 2020 ،وذلك لاستكمال تنفیذ مشروع تصريف میاه الأمطار لنفق التقاطع.
ودعت أمانة محافظة جدة وإدارة المرور في المنطقة، سالكي الطريق لاستخدام الطرق البديلة.
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