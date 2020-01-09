مبادرة إماراتية لمساندة استراليا

اسماء السيد - ابو ظبي: أطلقت دولة الامارات الخميس مبادرة "تعاضد الأصدقاء" وذلك تضامنا مع المتضررين من حرائق الغابات التي تشهدها أستراليا.
وتأتي المبادرة بالتنسيق بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والصليب الأحمر الأسترالي "في إطار تضافر الجهود الدولية للعديد من المنظمات الإنسانية حول العالم لجمع الأموال ومساعدة المتضررين من حرائق الغابات"، بحسب بيان إماراتي.
وقالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي إنّ الإمارات "تتضامن مع أستراليا في هذه الأزمة التي تمر بها بسبب الحرائق غير المسبوقة".
وأضافت أنها أجرت محادثات مع وزير الداخلية الأسترالي ورؤساء الجهات المعنية في أستراليا بشأن التنسيق وتحديد نوع الدعم.
من جهته، قال محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر الاماراتي إنه "تم التنسيق مع الصليب الأحمر الأسترالي لبحث أفضل السبل لمساعدة المتضررين من الحرائق خاصة أولئك الذين فقدوا أفرادا من عائلاتهم أو تضررت منازلهم".
وتأججت حرائق الغابات في جنوب استراليا الخميس وسط موجة حر تنذر بتفاقم الأزمة فيما حذر المسؤولون من أن بعض المناطق قد "لا تزال في بداية" الكارثة المدمرة.
وتوجه الجنود إلى منازل المواطنين ونصحوهم بمغادرة بلدة بارندانا بجنوب استراليا في جزيرة كانغارو بعد ان اجتاح حريق ضخم المنطقة فيما ارتفعت الحرارة إلى 38 درجة مئوية.
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