توقيف رجل في الإمارات حاول تهريب الماس

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ابو ظبي: نجحت الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات بالتعاون مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك بإمارة الشارقة في ضبط مسافر يحمل جنسية دولة إفريقية قادما من دولة إفريقية أخرى أثناء محاولة تهريبه كمية من الألماس الخام في أحشائه.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان الخميس إنها تلقت قبل عدة أيام إخبارية من مركز الاستعلام المبكر التابع للهيئة العامة لأمن المنافذ، يفيد بمحاولة مسافر إفريقي يعمل بتجارة الهواتف المتحركة تهريب كمية من الألماس الخام في أحشائه عبر مطار الشارقة الدولي.

وتم التنسيق مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وبمجرد وصول الراكب على الرحلة القادمة من دولة إفريقية إلى منطقة الجوازات في مطار الشارقة، تم التحفظ على جواز سفره وتحويله إلى جمارك الشارقة التي قامت بتفتيشه وكذلك الحقائب التي كانت بحوزته.

وأضافت الهيئة، في بيانها، أنه بعد عرض المسافر على جهاز كشف الأحشاء من قبل جمارك الشارقة، تبيّن قيامه بإخفاء 3 قطع بلاستيكية تحتوي على 297 غراما من الألماس الخام تبلغ قيمتها حوالي 90 ألف دولار، حيث تم التحقيق معه ومصادرة الألماس المضبوط وإحالته إلى الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت الهيئة إلى أن المتهم أفاد في التحقيقات بأنه قدم إلى الإمارات عبر مطارات إحدى الإمارات عدة مرات من قبل دون ممارسة عمليات التهريب أو التورط فيها، وأنه قام بشراء الألماس الخام الذي تم ضبطه بحوزته من السوق السوداء، موضحا أنه "خطط للبحث عن مشترين محتملين في دولة الإمارات للألماس المهرب دون تحديد أشخاص معينين".

