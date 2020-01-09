السعودية تدين "الانتهاكات الايرانية لسيادة العراق"









اسماء السيد - نددت المملكة العربية السعودية الخميس ب "الانتهاكات الايرانية للسيادة العراقية" وذلك وفق بيان للخارجية السعودية.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية ان المملكة "تشجب هذه الاعتداءات وتدين انتهاكها للسيادة العراقية" في اشارة الى استهداف طهران بقصف صاروخي الاربعاء قواعد عراقية تؤوي عسكريين اميركيين.

واكدت ايران الاربعاء في رسالة للامم المتحدة "احترامها التام" لسيادة العراق ووحدته الترابية اثر اطلاق طهران 22 صاروخا على قواعد عراقية تؤوي عسكريين اميركيين.

وجددت الرياض في بيانها الدعوة الى "ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف".

كما حثتهم على "الحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق والمنطقة" بحسب البيان.