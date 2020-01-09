شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب العراقى يبحث مع السفير البريطانى التعاون الثنائى وجهود مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد سفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا دعم بلدانهم لسيادة العراق وسلامة امنه، مشددين على اهمية مواصلة العمل المشترك بين جميع الاطراف الاقليمية والدولية لترسيخ التفاهم والسلام في المنطقة والعالم.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية العراقية :" استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد اليوم الخميس، سفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا لدى العراق ستيفن هيكى واوله ديل وبرنو اوبيرت.

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود الرامية لمعالجة الازمات الحالية والتهدئة وضبط النفس، مع التأكيد على وجوب حماية السيادة الوطنية للعراق وحفظ امنه واستقراره.

وفى سياق متصل، بحث رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم الخميس، مع السفير البريطانى لدى العراق ستيفن هيكي؛ التعاون الثنائى بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع فى العراق والمنطقة.

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وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن الحلبوسى أكد - خلال اللقاء - أهمية توسيع سبل التعاون، والعمل على التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب؛ من أجل ترسيخ السلم الإقليمى والدولي، مشددًا على رفضه استخدام البلاد ساحةً لتصفية الحسابات، أو أن يكون العراق طرفًا فى أى صراع إقليمى أو دولي.

من جهته أكد السفير البريطانى دعم بلاده لسيادة العراق واستقراره، والتنسيق والتعاون فى المجالات كافة.

وفى السياق ذاته اكد سفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا دعم بلدانهم لسيادة العراق وسلامة امنه، مشددين على اهمية مواصلة العمل المشترك بين جميع الاطراف الاقليمية والدولية لترسيخ التفاهم والسلام في المنطقة والعالم.