شكرا لقرائتكم خبر عن غارات للجيش الوطني الليبي على الكلية الجوية بمصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطنى الليبي عن غارات جوية على الكلية الجوية بمصراتة وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها

فى وقت سابق، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الاثنين الماضى الدول الخارجية إلى وقف التدخل لدى طرفي الصراع الليبي، قائلا: إن دولا كثيرة للغاية تتدخل فى شؤون ذلك البلد، وقال سلامة للصحفيين في الأمم المتحدة "ابقوا بعيدا عن ليبيا".

وقال غسان سلامة، إنه لا يوجد وجود قرار لإنهاء الصراع فى ليبيا، مشدداً على أنه لن ينتظر مؤتمر برلين حتى يبدأ عمله، وأضاف "سلامة"، فى كلمة له خلال مؤتمر صحفى نيويورك، على خلفية مشاركته فى جلسة لمجلس الأمن الدولى، أن هذه هى الإفادة رقم 15 لى أمام مجلس الأمن الدولى بشأن الصراع فى ليبيا، وتابع:"التدخلات الخارجية تعقد الأوضاع فى ليبيا".

وشدد المبعوث الأممى لليبيا، على أن المنظومة الدولية منقسمة بشان الأوضاع فى ليبيا، لافتاً إلى أن مجلس الأمن انعقد 14 مرة قبل ذلك ولم يصدر عن هذه الاجتماعات أى قرار يوقف ما يحدث فى ليبيا.

Advertisements