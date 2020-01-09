تشاووش أوغلو: سنواصل التضامن مع الشعب العراقي

بغداد-أنقرة/ الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إن بلاده ستواصل التضامن مع الشعب العراقي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاووش أوغلو عبر حسابه على تويتر، عقب لقائه مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في بغداد.

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وأوضح تشاووش أوغلو أنه أكد للحلبوسي محبة تركيا للشعب العراقي ودعمها له.

وأضاف: "في هذه الأيام العصية، لن نترك أشقائنا العراقيين وحدهم، وسنواصل تضامننا مع الشعب العراقي".

ويزور تشاووش أوغلو، العراق ليوم واحد، في إطار المبادرات الدبلوماسية المكثفة المتواصلة بهدف تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.