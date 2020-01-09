مسؤول روسي: تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا مرتبط بحفتر

موسكو/ إمره غوركان أباي / الخليج 365

قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعني بالتسوية الليبية، ليف دينغوف، الخميس، إن وقف إطلاق النار في ليبيا مرتبط بشكل كبير بخليفة حفتر، قائد الميليشا المسلحة في الجزء الشرقي من البلاد.

وتابع: "نحن نعمل على الامتثال لدعوة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار في ليبيا".

وصرح دينغوف، لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أن الهدف الرئيسي في ليبيا، هو تحقيق عملية سلام تقبلها جميع أطراف الصراع.

ولفت إلى أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، دعا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، الأربعاء.

وقال: "العمل في ظل هذه الظروف الحالية، سيسهل الوصول إلى حل سلمي في ظل بيئة من التفاهم والصداقة المتبادلتين".

وذكر دينغوف، أن غرب ليبيا يقبل روسيا أيضًا كشريك موثوق، خاصة بعد دعوة الرئيسين التركي والروسي لوقف إطلاق النار.

وقال: "الشائعات بأن روسيا تدعم طرفا واحدا في ليبيا قد انتهت".

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وأشار دينغوف، إلى أن بلاده بدأت مساعيها من أجل إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارًا من الأحد المقبل.

وأضاف: "يعتمد وقف إطلاق النار في ليبيا اعتمادًا كبيرًا على حفتر، لأنه هو الذي بدأ العملية (العسكرية)".

وفي وقت سابق الأربعاء، دعا الرئيسان أردوغان وبوتين، في بيان مشترك عقب اجتماعهما بإسطنبول، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، يبدأ منتصف ليل السبت/الأحد.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، والمجلس الأعلى للدولة (استشاري نيابي)، ومجلس النواب الليبي بالعاصمة طرابلس، الأربعاء، ترحيبهم بدعوة وقف إطلاق النار، والبحث عن حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة.

بدوره، لم يعلق اللواء المتقاعد حفتر، المنقلب على الشرعية، على دعوة وقف إطلاق النار.

وتشن ميليشيات خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة الصراع الداخلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.