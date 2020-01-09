ليبيا.. قتيلان باستهداف حفتر سيارة إسعاف قرب سرت

وليد عبد الله/ الخليج 365

قتل مسعفان، الخميس، إثر استهداف سيارتهما بقذيفة أطلقتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمنطقة الوشكة، بمحيط مدينة سرت.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة للحكومة الليبية، اطلعت عليه الخليج 365.



وأوضح البيان، أنه "استمراراً لسجلها الإجرامي في استهداف فرق الإسعاف والأطقم الطبية، استهدفت ميليشيات حفتر سيارة إسعاف بقذيفة، ظهر الخميس".



وأضاف أن الهجوم "أدى الى استشهاد خالد عمر باكير، وحاتم بعيو الزهو".

وعلى صعيد آخر، قال العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة، التابعة لقوات الحكومة الليبية، إن قواتهم سيطرت على منطقة الوشكة، وتتقدم باتجاه مدينة سرت من ثلاث محاور.



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وأضاف بيت المال، في تصريحات لإعلام محلي، أن القوات الحكومية تمكنت من غنم 5 آليات عسكرية لمرتزقة حفتر أثناء تمشيط منطقة الوشكة.



والأربعاء، أعلنت قوات الحكومة الليبية مقتل 20 من مليشيات حفتر، بمنطقة الوشكة خلال يومين.

وقبلها بيوم، أعلنت القوات الحكومية أن انسحابها من مدينة سرت تكتيكي لحماية المدنيين، كاشفة أن من هاجم المدينة مليشيات متعددة الجنسيات.

وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس والمدن التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وأجهض الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.