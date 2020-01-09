تونس.. سعيّد يتلقى دعوة من الملك السعودي لزيارة المملكة

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

تلقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، لزيارة المملكة، لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، عقب لقاء جمع سعيد، بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذّي سلّمه رسالة من الملك السعودي.

وجدّد الملك السعودي في رسالته التهاني باسم شعب وحكومة المملكة، بمناسبة فوز سعيد في الانتخابات الرئاسية، وبما تحقق للبلاد من استقرار سياسي.

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وتمّ التطرق خلال اللقاء إلى متانة العلاقات بين تونس والرياض، وتطويرها في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.

ويرافق بن فرحان، إلى تونس، وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان.



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