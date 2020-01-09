السعودية تصدر طلبات التأهيل لمشروعات طاقة متجددة بـ1200 ميغاوات

الرياض/ طارق خالد/ الخليج 365

أصدرت السعودية، طلبات التأهيل للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تتكون من أربعة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تصل إلى 1200 ميغاوات.

وحسب بيان لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة السعودية، الخميس، سيتم تقسيم مشاريع هذه المرحلة إلى فئتين: "الفئة أ" تشمل مشروع ليلى 80 ميغاوات ومشروع وادي الدواسر 120 ميغاوات.



أما "الفئة ب" فتشمل مشروع سعد 300 ميغاوات ومشروع الرس 700 ميغاوات.



وأوضح رئيس المكتب فيصل اليِمني، أن جميع المشاريع التي سيتم طرحها في المرحلة الثالثة ستتطلب حداً أدنى من المحتوى المحلي بـ17 بالمئة.



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وفي 2017، طرح المكتب المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، التي ضمت مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميغاوات، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميغاوات.



وفي 18 يوليو/تموز 2019، أطلق المكتب المرحلة الثانية، التي تألفت من ستة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تصل إلى 1470 ميغاوات.



وسيتم إغلاق نافذة تقديم العروض لمشاريع المرحلة الثانية في 20 يناير الجاري و3 فبراير/ شباط المقبل للفئتين(ب و أ) على التوالي.



وتستهدف السعودية توليد طاقة متجددة تصل إلى 3.45 جيغاواط بحلول 2020، و9.5 جيغاواط بحلول عام 2023، لا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.



وفي تصريح سابق، قال وزير الطاقة السعودي السابق خالد الفالح، إن استثمارات بلاده في هذا البرنامج ستتراوح بين 30 و50 مليار دولار.

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