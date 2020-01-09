الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى العراق وإيران

إسطنبول/ الخليج 365

تستأنف شركة الخطوط الجوية التركية، مساء الخميس، رحلاتها المجدولة إلى العراق وإيران، عقب إيقافها الأربعاء مؤقتاً على خلفية التوترات بين طهران وواشنطن.

وبحسب مصادر حصلت عليها الخليج 365، أعلنت الخطوط الجوية استئناف رحلاتها الجوية إلى العراق وإيران اعتبارا من الساعة 21.00 مساء الخميس، عقب إيقافها المؤقت.

وذكرت الشركة أن أولى الرحلات الجوية إلى العاصمة الإيرانية طهران ستنطلق في تمام الساعة 21:05 من مطار "صبيحة غوكجن" في القسم الآسيوي من إسطنبول.

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وأشارت أن طائرات الشركة بدأت في استخدام المجال الجوي لكل من العراق وإيران.

والأربعاء، أعلنت شركات طيران تجارية ومدنية، تغيير مسار رحلاتها عبر منطقة الشرق الأوسط "لتجنب أي خطر محتمل"، على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.



يأتي ذلك عقب تنفيذ الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، هجمات صاروخية، استهدفت قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، قال إنها خلفت قتلى، وهو ما نفاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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