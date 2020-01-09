موجة طقس سيء بمصر.. رياح وأمطار وإغلاق طرق

القاهرة/ الخليج 365

تشهد مصر موجة طقس سيء، الخميس، من المتوقع أن تمتد حتى الجمعة، إثر انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار غزيرة ورعدية في عدة محافظات.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، تنشط الرياح على أغلب أنحاء البلاد مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة في البحرين الأحمر (شرق) والمتوسط .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتكون الصقيع على وسط سيناء (شمال شرق) والصعيد (جنوب) وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تكون غزيرة ورعدية.

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وأدت موجة الطقس البارد بمصر، إلى إغلاق ميناء صيد البرلس بمحافظة كفرالشيخ (شمال) لليوم الثامن على التوالي لاستمرار نشاط الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط، بجانب تعطيل المرور في عدة شوارع وميادين رئيسية بعدة محافظات.

فيما كثفت قوات الدفاع المدني تواجدها في معظم المحافظات، لمواجهة تأثيرات سوء الأحوال الجوية، وإزالة آثار الأمطار من الشوارع والميادين، ومنع تراكم المياه، تأمين حركة السيارات والتحذير من السرعة الزائدة خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية الإقليمية، حسب المصدر ذاته.

وتعد موجة الطقس السيء وهطول الأمطار الرعدية، هي الأكثر تأثيرًا التي تشهدها مصر عقب بداية فصل الشتاء الذي يوافق حلوله في البلاد يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.

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