المملكة تشجب وتدين الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية

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صحيفة الخليج الالكترونية
دانت المملكة العربية السعودية الاعتداءات الإيرانية التي انتهكت السيادة العراقية، وذلك في إطار متابعتها لمجريات الأحداث في البلد الشقيق والتي سبق أن أصدرت المملكة بيانات حولها، وما حصل من تطورات تمثلت في قيام إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تتواجد فيهما قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش.
وفي هذا الإطار دعت المملكة مجدداً إلى ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق والمنطقة.
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