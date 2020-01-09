شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وعمان يوقعان مذكرة تفاهم تخدم المصالح المشتركة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، اليوم الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المصرى، حيث نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته الطيبة للسلطان قابوس بن سعيد المعظم، كما نقل تحيات دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والحكومة فى مصر.

وبحسب بيان منشور على وكالة الأنباء العمانية، استعرض خلال اللقاء، العلاقات الطيبة التى تربط بين البلدين الشقيقين ، مشيرًا إلى أهمية التنظيم الإدارى وتنمية الموارد البشرية لإعداد الكفاءات الإدارية وتطوير قدراتها ، ومؤكدا أن السلطنة تولى جلّ الاهتمام لقطاع الخدمة المدنية ، وتحسين الأداء فى كافة الإدارات الحكومية، وذلك للارتقاء بالخدمات وتيسير المعاملات .

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائى فى عدد من المجالات، وتبادل الخبرات بين البلدين ، والاهتمام بالبرامج التدريبية والتأهيلية ، كما تم استعراض عدد من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية .

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وقد أعرب الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيدًا بالعلاقات المتميزة القائمة بين السلطنة ومصر وبالتقدم الذى تشهده عمان فى مسيرة التطوير الشامل بفضل قيادتها الحكيمة ، مؤكدا بأن التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين سوف يخدم المصلحة المشتركة للجانبين ، وموضحا معاليه أهمية المباحثات التى يجريها مع وزير الخدمة المدنية والمسؤولين فى السلطنة لما لها من نتائج إيجابية على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية العمانية - المصرية.