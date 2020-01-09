شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحصل على المركز الأول عربيا فى مجال تقديم المساعدات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا بحصولها على المركز الخامس عالميًا والأول عربيًا فى مجال تقديم المساعدات الإنسانية بحسب ما تم نشره أمس فى منصة التتبع المالى التابعة للأمم المتحدة ( FTS)، حيث بلغت المساعدات السعودية المقدمة مليارًا و 281 مليون دولار أمريكى وتمثل ما نسبته 5.5 % من إجمالى المساعدات الإنسانية المدفوعة دوليًا حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

‏‎كما تصدرت المملكة المانحين لليمن بمبلغ مليار و216 مليون دولار أمريكى وتمثل ما نسبته 31.3 % من إجمالى المساعدات المقدمة للجمهورية اليمنية خلال عام، ورفع المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة برقيتى تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حصول المملكة، على المركز الخامس عالميًا والأول عربيًا فى مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

وأكد معاليه أن ما وصلت إليه المملكة من تفوق دولى على الصعيد الإنسانى يأتى نتيجة الدعم غير المحدود الذى يلقاه العمل الإنسانى والإغاثى من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده الأمين، وهو يعكس القيم الراسخة لقيادة المملكة وشعبها، النابعة من ديننا الإسلامى الحنيف.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وفقًا للتوجيهات السامية يبادر على الفور بتسجيل جميع ما تقدمه المملكة من مساعدات وإعانات وخلافه بشكل كامل ومفصل فى نظام التتبع المالى (FTS) وتوثيقها والمداومة على ذلك، والتنسيق مع الجهات المعنية لتزويد المركز بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك وتحديثها بشكل دائم وَفْقًا لما يستجد.