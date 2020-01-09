شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة سعودية رسمية لرئيس تونس لزيارة المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الأمير فيصل آل سعود وزير الخارجية السعودية، دعوة رسمية مقدمة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز ، إلى الرئيس التونسى قيس سعيد، لأداء زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وكان رئيس الجمهورية التونسى، قد استقبل اليوم وزير الخارجية السعودي، لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدّد فيصل تمنياته لتونس بالمزيد من الإستقرار السياسي ومزيد التعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.

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وفى تصريحات لوزير الخارجية السعودية، قال إن العلاقات مع تونس تاريخية منذ قرون وعهود الاستقلال، متمنيًا أن تكون آمنة مستقرة على مر التاريخ

وتتزامن هذه الزيارة مع الزيارة التي أداها وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان اليوم إلى تونس للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

يذكر أن الكثير من الانتقادات وجهت للرئيس التونسى، بسبب مرور عدة أشهر على تنصيبه وتوليه رئاسة الجمهورية ولكنه حتى الآن لم يسافر أى دولة، وأرسل نيابة عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الأمر الذى أثار التساؤلات لدى الشعب التونسى الذى بدأ رواد السوشيال ميديا إطلاق النكات على صفحات التواصل الاجتماعى بأن سعيد لديه "فوبيا من الطائرات.