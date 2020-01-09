شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3 .4 يضرب مدينة خانقين العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت مديرية رصد الزلازل في إقليم كردستان العراق اليوم الخميس، عن تعرض مدينة خانقين (شمال مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى) لهزة أرضية بقوة 3ر4 درجة على مقياس ريختر.

وأفادت المديرية العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم ـ بأن أهالي مناطق السليمانية وحلبجة وأربيل وكرميان شعروا بالهزة الأرضية التي كانت بعمق 10 كيلو مترات من باطن الأرض، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو حدوث أضرار مادية جراء هذه الهزة.

ويعد هذا الزلزال هو الأول في هذا العام في العراق، ويعود آخر زلزال إلى تاريخ 11 مايو من العام الماضي، عندما أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل أن هزة ارضية بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر، كانت قد ضربت منطقة قريبة من السليمانية الواقعة شمال شرقي العراق.