نيوم السعودية تفتح باب التسجيل فى برنامج الابتعاث الداخلى المنتهى بالتوظيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة نيوم اليوم عن افتتاح التسجيل فى برنامج "نيوم للابتعاث الداخلى المنتهى بالتوظيف" لمرحلة البكالوريوس وذلك بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن، وبإشراف مباشر من جامعة ايكول اوتيليرى دو لوزان (EHL) فى سويسرا، التى تُعد أفضل وأعرق جامعة فى العالم فى تخصص إدارة الضيافة العالمية حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
ويُفتح باب التسجيل ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 9 يناير، 2020 ويغلق التسجيل بانتهاء يوم السبت الموافق 18 يناير، 2020، ويأتى هذا الإعلان استكمالاً للشراكة التى تم توقيعها مع جامعة الأمير مقرن مؤخراً والتى تهدف إلى توفير منح دراسية وفرص عمل لأبناء وبنات منطقتى تبوك ونيوم فى مجال الضيافة بمراحله التعليمية المختلفة.
ويقدم البرنامج العديد من المسارات الوظيفية من ضمنها؛ إدارة المنتجعات والفنادق وشركات الضيافة والمنتزهات الترفيهية وغيرها، إذ سيتلقى الطلاب تعليمهم فى مقر الجامعة فى المدينة المنورة.
وسيتم اختيار المرشّحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة على أن تقدّم نيوم للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح فرص عمل ملائمة فى مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة فى المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم.
ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الالكترونى https://www.neom.upm.edu.sa، الذى يشمل كافة الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج.
ويأتى إعلان اليوم ضمن سلسلة مشاريع أطلقتها نيوم فى إطار استراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتى ركزت على إعادة دمج أبناء وبنات المجتمع المحلى ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من هذا المشروع وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وخلق فرص عمل مصممة خصيصا بناءً على الاحتياج الكبير لكفاءات محلية فى مجال الضيافة.
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