شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنبه أهالي تبوك.. توقعات بتساقط الثلوج خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البیئة، تقلبات جوية على منطقة تبوك تتمثل في تساقط للثلوج على محافظة حقل مساء اليوم الخميس.

ونبهت الأرصاد، إلى استمراراً تساقط الثلوج على المحافظة من الساعة 7 مساء الیوم وحتى الساعة 10 من صباح غد الجمعة، داعیة المواطنین والمقیمین إلى أخذ الحیطة والحذر.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بتبوك، المواطنین والمقیمین بالمنطقة إلى اتخاذ التدابیر والاحتیاطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعلیمات الدفاع المدني.