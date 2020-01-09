شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» توضح الإجراءات المُتبعة لمعاقبة الحدث حال ارتكابه جريمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت النیابة العامة عن التدابیر والإجراءات التي تفرض على الحدث إذا لم يكن متماً الخامسة عشرة من عمره حین ارتكابه جرائم أو أفعالاً معاقباً علیھا، وفي حال إتمامه، بحسب ما نصت علیه الأنظمة القضائیة.

وتضمنت هذه التدابیر التي تتخذ في حال لم يكن متماً الـ 15 عاماً، التوبیخ والتحذير، والمنع من ارتیاد أماكن معینة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، إضافة إلى وضع الحدث تحت المراقبة الاجتماعیة، والإلزام بواجبات معینة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.

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وأشارت النيابة إلى أنه إذا كان الحدث متماً الخامسة عشر من عمره وقت ارتكابه فعلاً معاقباً علیھا، فتطبق علیه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن، فیعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل دون التقید بالحد الأدنى لتلك العقوبة.

وتابعت النيابة العامة أنه يمكن للمحكمة الحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً وھو متم الخامسة عشرة من عمره بتدبیر أو أكثر من التدابیر المنصوص علیھا إذا رأت من أخلاقه أو ماضیه أو ظروفه الشخصیة أو الظروف التي ارتكب فیھا الأفعال المعاقب علیھا أنه لن يعود إلیھا.