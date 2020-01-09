شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الملحقية الثقافية» للمبتعثين في أستراليا بشأن «حرائق الغابات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت الملحقية الثقافية للمملكة كافة المبتعثين والمبتعثات ‏ومرافقيهم إلى أخذ الحيطة والحذر، جراء حرائق الغابات التي ‏تشتعل في عدد من المدن الأسترالية.‏

وطلبت في بيان لها من الدراسين التقيد بتعليمات السلطات ‏المحلية، موضحة أنه في حال طلب السلطات إخلاء المدينة أو ‏تغيير محل الإقامة أو وجود رغبة في العودة إلى المملكة، التواصل مع السفارة.‏

ونبهت بضرورة إحاطة الملحقية بإجراءات المغادرة للمبتعثين ‏لتتمكن الملحقية من التواصل مع الجهات ذات العلاقة ببعثة ‏ودراسة الطالب من معاهد وجامعات وجهات الابتعاث للمفاهمة ‏عن كيفية ضمان عدم تأثر دراسة وبعثة الطالب بخطر حرائق ‏الغابات في أستراليا وضرورة مغادرتهم لمقر البعثة‎.‎

Advertisements