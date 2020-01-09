شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الملحقية الثقافية» للمبتعثين في أستراليا بشأن «حرائق الغابات» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعت الملحقية الثقافية للمملكة كافة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم إلى أخذ الحيطة والحذر، جراء حرائق الغابات التي تشتعل في عدد من المدن الأسترالية.
وطلبت في بيان لها من الدراسين التقيد بتعليمات السلطات المحلية، موضحة أنه في حال طلب السلطات إخلاء المدينة أو تغيير محل الإقامة أو وجود رغبة في العودة إلى المملكة، التواصل مع السفارة.
ونبهت بضرورة إحاطة الملحقية بإجراءات المغادرة للمبتعثين لتتمكن الملحقية من التواصل مع الجهات ذات العلاقة ببعثة ودراسة الطالب من معاهد وجامعات وجهات الابتعاث للمفاهمة عن كيفية ضمان عدم تأثر دراسة وبعثة الطالب بخطر حرائق الغابات في أستراليا وضرورة مغادرتهم لمقر البعثة.
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