فيلم جوكر والإيرلندي يتصدران قائمة المرشحين لجوائز بافتا 2020

تم الإعلان عن المرشحين لجوائز بافتا 2020 وذلك بعد اسبوع حافل للافلام في حفل جوائز الـ غولدن غلوب 77، الاعمال الرئيسية التي رشحت لجوائز الجولدن جلوب حصدت اكثر الترشيحات في جوائز الأكاديمية البريطانية للسينما والتلفزيون حيث حصل فيلم 1917 على تسع ترشيحات بما في ذلك أفضل فيلم ومخرج وأفضل فيلم بريطاني، وكما هو متوقع اكتسح فيلم جوكر السباق بـ 11 ترشيح وبالطبع تم ترشيح جواكين فينيكس لأفضل ممثل. © القيادي فيلم جوكر والإيرلندي يتصدران قائمة المرشحين لجوائز بافتا 2020

حصل فيلم The Irishman للمخرج مارتن سكورسيزي على عشرة ترشيحات بما في ذلك

أفضل مخرج وافضل ممثل للك من آل باتشينو وجو بيسكي ولا شيء لروبرت دي نيرو،

كما حصل فيلم Once Upon a Time In Hollywood على 10 ترشيحات ايضاً

بفئات افضل مخرج وسيناريو أصلي بالإضافة إلى ترشيحات ليوناردو دي كابريو وبراد بيت.

اقرأ ايضاً | تعرف على التقنية التي استخدمت لتصغير سن الممثلين في فيلم الايرلندي

سيتم الاعلان عن جميع الفائزين بجوائز بافتا 2020 في غضون أقل من شهر

وسيتم بث الحفل بتاريخ يوم الأحد 2 فبراير.

* المرشحين لجوائز بافتا 2020

– أفضل فيلم

– فيلم 1917

– The Irishman

– Joker

– Once Upon A Time In Hollywood

– Parasite * افضل فيلم بريطاني

– 1917

– Bait

– For Sama

– Rocketman

– Sorry We Missed You

– The Two Popes * افضل مخرج

– المخرج سام ميندز عن فيلم 1917

– مارتن سكوسيزي عن فيلم The Irishman

– المخرج تود فيليبس عن فيلم Joker

– كوينتن تارانتينو عن فيلم Once Upon A Time In Hollywood

– المخرج بونغ جون هو Parasite * الممثل الرئيسي

– ليوناردو دي كابريو – حدث ذات مرة في هوليوود

آدم درايفر – قصة زواج

– تارون إجيرتون – روكيتمان

– خواكين فينيكس – جوكر

– جوناثان برايس – الباباوات * افضل ممثل مساعد

– توم هانكس – يوم جميل في الحي

– أنتوني هوبكنز – الباباوات

– آل باتشينو – الايرلندي

– Joe Pesci – الايرلندي

– براد بيت – حدث ذات مرة في هوليوود * ممثلة رئيسية

جيسي باكلي

سكارليت جوهانسون

ساويرس رونان

تشارليز ثيرون

رينيه زيلويغر * ممثلة مساعدة

لورا ديرن

سكارليت جوهانسون

فلورنس بوغ

مارجوت روبي

مارجوت روبي * فيلم ليس باللغة الإنجليزية

The Farewell

For Sama

Pain and Glory

Parasite

Portrait Of A Lady On Fire * سيناريو مقتبس

الايرلندي

جوجو رابيت

جوكر

النساء الصغيرات

اثنين من الباباوات * سيناريو أصلي

Booksmart

Knives Out

Marriage Story

Once Upon A Time In Hollywood

Parasite * وثائقي

American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

For Sama

The Great Hack * فيلم الرسوم المتحركة

Frozen II

Klaus

Farmageddon: A Shaun The Sheep Movie

Toy Story 4 * موسيقى تصويرية

1917

جوجو رابيت

جوكر

المرأة الصغيرة

حرب النجوم: سكاي ووكر* تصوير سينمائي

1917 – روجر ديكينز

الأيرلندي – رودريجو برييتو

جوكر – لورانس شير

لومان 66 – فيدون باباميتشيل

المنارة – جارين بلاشك * مونتاج

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans ’66

Once Upon A Time In Hollywood * تصميم إنتاج

1917

الايرلندي

جوجو الأرنب

جوكر

حدث ذات مرة في هوليوود * تصميم أزياء

الايرلندي

جوجو الأرنب

جودي

المرأة الصغيرة

حدث ذات مرة في هوليوود * المكياج والشعر

1917

Bombshell

Joker

Judy

Rocketman* صوت

1917

Joker

Le Mans ’66

Rocketman

Star Wars: The Rise Of Skywalker * مؤثرات بصرية خاصة

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: The Rise Of Skywalker* اختيار ممثلين – كاستنج

Joker

Marriage Story

OUATIH

The Personal History Of David Copperfield

The Two Popes * أول ظهور رائع لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني

Bait

For Sama

Maiden

Only You

Retablo * رسوم متحركة بريطانية قصيرة

Grandad Was A Romantic

In Her Boots

The Magic Boat * فيلم بريطاني قصير

Azaar

Goldfish

Kamali

Learning To Skateboard In A Warzone (If You’re A Girl)

The Trap * جائزة EE Rising Star

Awkwafina

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr.

Jack Lowden

Michael Ward

برأيك هل ستنصف جوائز بافتا 2020 المخرج مارتن سكورسيزي؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.

