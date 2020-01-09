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تم الإعلان عن المرشحين لجوائز بافتا 2020 وذلك بعد اسبوع حافل للافلام في حفل جوائز الـ غولدن غلوب 77، الاعمال الرئيسية التي رشحت لجوائز الجولدن جلوب حصدت اكثر الترشيحات في جوائز الأكاديمية البريطانية للسينما والتلفزيون حيث حصل فيلم 1917 على تسع ترشيحات بما في ذلك أفضل فيلم ومخرج وأفضل فيلم بريطاني، وكما هو متوقع اكتسح فيلم جوكر السباق بـ 11 ترشيح وبالطبع تم ترشيح جواكين فينيكس لأفضل ممثل. © القيادي فيلم جوكر والإيرلندي يتصدران قائمة المرشحين لجوائز بافتا 2020
© alqiyady فيلم جوكر والإيرلندي يتصدران قائمة المرشحين لجوائز بافتا 2020
حصل فيلم The Irishman للمخرج مارتن سكورسيزي على عشرة ترشيحات بما في ذلك
أفضل مخرج وافضل ممثل للك من آل باتشينو وجو بيسكي ولا شيء لروبرت دي نيرو،
كما حصل فيلم Once Upon a Time In Hollywood على 10 ترشيحات ايضاً
بفئات افضل مخرج وسيناريو أصلي بالإضافة إلى ترشيحات ليوناردو دي كابريو وبراد بيت.
© alqiyady فيلم جوكر والإيرلندي يتصدران قائمة المرشحين لجوائز بافتا 2020 اقرأ ايضاً | تعرف على التقنية التي استخدمت لتصغير سن الممثلين في فيلم الايرلندي
سيتم الاعلان عن جميع الفائزين بجوائز بافتا 2020 في غضون أقل من شهر
وسيتم بث الحفل بتاريخ يوم الأحد 2 فبراير.* المرشحين لجوائز بافتا 2020
– أفضل فيلم
– فيلم 1917
– The Irishman
– Joker
– Once Upon A Time In Hollywood
– Parasite * افضل فيلم بريطاني
– 1917
– Bait
– For Sama
– Rocketman
– Sorry We Missed You
– The Two Popes * افضل مخرج
– المخرج سام ميندز عن فيلم 1917
– مارتن سكوسيزي عن فيلم The Irishman
– المخرج تود فيليبس عن فيلم Joker
– كوينتن تارانتينو عن فيلم Once Upon A Time In Hollywood
– المخرج بونغ جون هو Parasite * الممثل الرئيسي
– ليوناردو دي كابريو – حدث ذات مرة في هوليوود
آدم درايفر – قصة زواج
– تارون إجيرتون – روكيتمان
– خواكين فينيكس – جوكر
– جوناثان برايس – الباباوات * افضل ممثل مساعد
– توم هانكس – يوم جميل في الحي
– أنتوني هوبكنز – الباباوات
– آل باتشينو – الايرلندي
– Joe Pesci – الايرلندي
– براد بيت – حدث ذات مرة في هوليوود * ممثلة رئيسية
جيسي باكلي
سكارليت جوهانسون
ساويرس رونان
تشارليز ثيرون
رينيه زيلويغر * ممثلة مساعدة
لورا ديرن
سكارليت جوهانسون
فلورنس بوغ
مارجوت روبي
مارجوت روبي * فيلم ليس باللغة الإنجليزية
The Farewell
For Sama
Pain and Glory
Parasite
Portrait Of A Lady On Fire * سيناريو مقتبس
الايرلندي
جوجو رابيت
جوكر
النساء الصغيرات
اثنين من الباباوات * سيناريو أصلي
Booksmart
Knives Out
Marriage Story
Once Upon A Time In Hollywood
Parasite * وثائقي
American Factory
Apollo 11
Diego Maradona
For Sama
The Great Hack * فيلم الرسوم المتحركة
Frozen II
Klaus
Farmageddon: A Shaun The Sheep Movie
Toy Story 4 * موسيقى تصويرية
1917
جوجو رابيت
جوكر
المرأة الصغيرة
حرب النجوم: سكاي ووكر* تصوير سينمائي
1917 – روجر ديكينز
الأيرلندي – رودريجو برييتو
جوكر – لورانس شير
لومان 66 – فيدون باباميتشيل
المنارة – جارين بلاشك * مونتاج
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Le Mans ’66
Once Upon A Time In Hollywood * تصميم إنتاج
1917
الايرلندي
جوجو الأرنب
جوكر
حدث ذات مرة في هوليوود * تصميم أزياء
الايرلندي
جوجو الأرنب
جودي
المرأة الصغيرة
حدث ذات مرة في هوليوود * المكياج والشعر
1917
Bombshell
Joker
Judy
Rocketman* صوت
1917
Joker
Le Mans ’66
Rocketman
Star Wars: The Rise Of Skywalker * مؤثرات بصرية خاصة
1917
Avengers: Endgame
The Irishman
The Lion King
Star Wars: The Rise Of Skywalker* اختيار ممثلين – كاستنج
Joker
Marriage Story
OUATIH
The Personal History Of David Copperfield
The Two Popes * أول ظهور رائع لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني
Bait
For Sama
Maiden
Only You
Retablo * رسوم متحركة بريطانية قصيرة
Grandad Was A Romantic
In Her Boots
The Magic Boat * فيلم بريطاني قصير
Azaar
Goldfish
Kamali
Learning To Skateboard In A Warzone (If You’re A Girl)
The Trap * جائزة EE Rising Star
Awkwafina
Kaitlyn Dever
Kelvin Harrison Jr.
Jack Lowden
Michael Ward
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.