شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تستعد لحصد لقب أطول فندق فى العالم عام 2022.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عام 2018، أصبح فندق جيفورا فى دبى الذى يبلغ طوله 356 مترًا أى ما يعادل (1.168 قدمًا)، أطول فندق فى العالم، وتم تسجيله فى سجل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لكن عهد فندق جيفورا يبدو أنه سيكون قصير الأجل، حيث من المقرر أن يحجب البرج المكون من 75 طابقًا ناطحة سحاب زجاجية رفيعة قيد الإنشاء على بعد مسافة قصيرة بالسيارة فى منطقة مارينا بدبى.

أكد المطور The First Group أن برج سيل، سيصل إلى 360.4 متر عند اكتماله، ويضم 1209 جناحًا فاخرًا ومساكن موزعة على 82 طابقًا، فيما يسعى المهندسين المعماريين NORR، منشئى فندق أتلانتس، للوصول بالتصميم إلى زيادة قيمة هذا الارتفاع إلى الحد الأقصى.



فندق سيل يتفوق على جيفورا

ويقول تقرير شبكة "CNN"، إن التصميم سيوفر منصة مراقبة زجاجية بإطلالات 360 درجة على المدينة، ويمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية من حمام سباحة على السطح ومطاعم، فيما، قال متحدث باسم ذا فيرست جروب، إن الضيوف سيختبرون مناظر بانورامية للساحل والمعالم البارزة بما فى ذلك جزيرة النخلة جميرًا.

حصل التصميم على ثلاث جوائز فى جوائز العقارات الدولية فى ديسمبر الماضى، عن أفضل تصميم معمارى عالمى للفنادق، وأفضل تصميم معمارى للفنادق العربية، وأفضل تصميم معمارى عالى الجودة فى المملكة العربية السعودية، وقال المتحدث إن برج سيل، سيشتمل أيضًا على منتجع صحى ومرافق تجارية ومطاعم متعددة حائزة على جوائز سيتم الإعلان عنها فى الأشهر المقبلة.

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تصميم برج سيل فى دبى

ويشير التقرير إلى أن أعمال البناء مستمرة منذ عام 2016 فى موقع البناء فى مرسى دبى، وهو مركز رئيسى للتطوير يضم مجموعة من ناطحات السحاب الفائقة بما فى ذلك برج كيان بطول 306 أمتار ومبنى مارينا 101 بطول 425 متر (1394 قدم)، ومن المقرر افتتاح برج سيل فى أواخر عام 2022 أو أوائل عام 2023.

سيضيف ذلك مشاركًا آخر فى دبى إلى قائمة أطول الفنادق فى العالم، والتى تشمل بالفعل جيفورا، ومارى ماركيز جى دبليو (355 مترًا - 1665 قدمًا)، وروز ريحان (333 مترًا - 1093 قدمًا)، وبرج العرب (321 مترًا - 1053 قدمًا).



اطول فندق فى العالم بدبى

ويقول التقرير "عادةً ما يتم تطبيق عنوان أطول فندق على المبانى المستخدمة بالكامل كفنادق، ومع ذلك، فإن أعلى فندق تم دمجه فى مبنى هو حاليًاRosewood Guangzhou ، الذى يحتل أعلى 39 طابقًا من المركز المالى CTF فى المدينة الصينية، ويصل ارتفاعه إلى 530 مترًا (1739 قدمًا) فى قمته، وسوف تسعى First Group للحصول على شهادة رسمية لبرج "سيل"، كأطول فندق فى العالم قبل تاريخ افتتاحه.