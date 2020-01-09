شركتا الخطوط الجوية التركية وبيجاسوس تستأنفان الرحلات لإيران والعراق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر بشركتي الخطوط الجوية التركية وبيجاسوس لرويترز، أن الشركتين ستستأنفان الرحلات لإيران والعراق مساء اليوم الخميس، بعدما أُوقفت لنحو 24 ساعة بسبب التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح مصدر بالخطوط التركية، أن الشركة ستستأنف الرحلات لطهران من مطار صبيحة كوكجن الساعة 1805 بتوقيت جرينتش الخميس، وقال مصدر ثان إن بيجاسوس التركية ستعاود تسيير رحلات لطهران الساعة 2050 من نفس المطار.

كانت ايران شنت هجمات صاروخية على قاعدة (عين الأسد) الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة؛ ردًا على مقتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني.

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وكان مسؤول عسكري أمريكي كشف ، أن الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخى الذى شنته إيران على قواعد عسكرية تضم قوات امريكية فى العراق، مضيفا بأن "التحذير كان مبكرًا بما يكفي لتشغيل صافرات الإنذار وابتعاد العناصر عن طريق الأذى والنزول إلى الغرف المحصنة تحت الأرض "

وقال وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، إن إيران هاجمت القاعدة الأمريكية التي استغلتها واشنطن لشن هجوم علينا .