شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسيون روس: تركيا ترسل إرهابيين من سوريا إلى الأراضى الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دبلوماسيون روس أن تركيا أرسلت متمردين سوريين تدعمهم أنقرة إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطنى بقيادة فائز السراح الموالى للملشيات الإرهابي، ضد قوات خليفة حفتر قائد الجيش الليبى.

وحسب تقرير، تنفي وزارة الخارجية التركية إرسال أي ميليشيا سورية إلى ليبيا للعمل مع القوات التركية، إلا أن المقاتلين السوريين تم نشرهم بالتنسيق مع تركيا، وفقا لتقارير هيئات المراقبة الدولية، يؤكد الدبلوماسيون الروس أيضا هذه المعلومات، لكن تركيا وروسيا تواصلان المناقشات حول ليبيا.

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وقعت تركيا اتفاق عسكري مع حكومة الوفاق الوطني الليبي في طرابلس الشهر الماضي، مما سمح لها بنشر قوات في الدولة الواقعة شمال إفريقيا. تقاتل حكومة الوفاق الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، الذي يحاصر العاصمة منذ أبريل.

في وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا قد أرسلت 300 من أفراد الميليشيات السورية للقتال في ليبيا، لكن أنقرة رفضت هذه التقارير.