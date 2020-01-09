شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق مبادرة " تعاضد الأصدقاء" تضامنا مع المتضررين من حرائق الغابات بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم /الخميس/، مبادرة " تعاضد الأصدقاء " وذلك تضامنا مع المتضررين من حرائق الغابات التي تشهدها أستراليا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المبادرة تأتى بالتنسيق بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والصليب الأحمر الأسترالي في إطار تضافر الجهود الدولية للعديد من المنظمات الإنسانية حول العالم لجمع الأموال ومساعدة المتضررين من حرائق الغابات التي تعد الأولى من نوعها في أستراليا.

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن بلادها تتضامن مع أستراليا في هذه الأزمة التي تمر بها بسبب الحرائق غير المسبوقة، مؤكدة أن دولة الإمارات تقف مع الشعب الأسترالي وأطلقت في هذا الصدد مبادرات للتضامن مع أستراليا في أزمتها.

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وأضافت أنها أجرت محادثات مع وزير الداخلية الأسترالي ورؤساء الجهات المعنية في أستراليا بشأن التنسيق وتحديد نوع الدعم.

يشار إلى أن مبادرة " تعاضد الأصدقاء " لصالح أستراليا جاءت في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا وأعلن خلاله عن تضامن دولة الإمارات مع أستراليا في هذه الأزمة وأنها على استعداد لدعم الشعب الأسترالي من خلال توفير الخبرات اللازمة، والمعدات والقوى العاملة وغيرها من أشكال الدعم للمساعدة على مكافحة الحرائق وإعادة البناء لما خلفته من أضرار.