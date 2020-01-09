شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس غصن: أتعاون "بشكل كامل" مع القضاء اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان، فى تصريحات لتلفزيون إل.بي.سي.آى، اليوم الخميس، إنه سيتعاون "بشكل كامل" مع القضاء اللبنانى، مضيفا إنه يشعر بارتياح أكبر معه مقارنة بالقضاء اليابانى.

وأضاف غصن أن "من الطبيعى" ألا يقتنع اليابانيون بتصريحاته التى أدلى بها في مؤتمر صحفى فى بيروت، أمس الأربعاء، حيث سعى إلى الدفاع عن نفسه في وجه اتهامات بارتكاب جرائم مالية دفعته للفرار.

Advertisements

وتابع غصن قائلا إن تصريح وزيرة العدل اليابانية، الذي قالت فيه إن مزاعمه في مؤتمره الصحفي لا تدعمها أي أدلة حقيقية، "سخيف".

كان مصدر قضائى فى لبنان، قال أن النائب العام اللبنانى طلب ملف غصن من اليابان بما فى ذلك لائحة الاتهامات ضده، مؤكدا أن القضاء اللبنانى لن يستجوب غصن مرة أخرى لحين استلام ملفه.

وهرب غصن، من اليابان إلى لبنان مسقط رأسه الشهر الماضى بينما كان ينتظر محاكمة بتهم عدم الكشف عن إيراداته وانتهاك الثقة وإساءة استغلال موارد الشركة، وهي اتهامات ينفيها كلها.