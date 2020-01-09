شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: الاتفاق بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا يزيد الوضع سوءا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الخميس، إن الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا وتركيا سيزيد الوضع فى ليبيا تأزما.
وقال وزير الخارجية الفرنسى فى مؤتمر صحفى، عقب لقائه الرئيس التونسى قيس سعيد، استقرار ليبيا على أساس احترام القانون الدولى تمثل أولوية نتشاركها مع تونس.
وأضاف "في الاجتماعات مع زملائى من الاتحاد الأوروبي أو فى مصر نؤكد على خطر استمرار الأزمة فى ليبيا التي تهدد كامل المنطقة من المغرب العربى الى الساحل".
وتابع أن الاتفاق بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وتركيا مخالف للقانون الدولى وسيؤدي إلى تفاقم الوضع.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن الخروج من الأزمة يستدعي حوارا ليبيا-ليبيا وتوجه سياسي يدعمه بشكل خاص اللاعبون الاقليميون في المنطقة وجيران ليبيا.
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