شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة إقليم كردستان يبحث مع مسئول أمريكى مستجدات الأوضاع بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراقي مسرور بارزاني مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، اليوم الخميس، آخر مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية والمنطقة.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن رئيس حكومة إقليم كردستان أكد -خلال اللقاء- أهمية تهدئة الأوضاع واحتواء الموقف في العراق والمنطقة، معبرًا عن قلقه إزاء التصعيد في المنطقة في أعقاب الأحداث الأخيرة.
واتفق الجانبان -خلال اللقاء- على ضرورة احتواء الموقف، وتشكيل حكومة فعالة ومسؤولة في بغداد تكون لها علاقة قوية مع إقليم كردستان وتحترم حقوقه الدستورية.
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