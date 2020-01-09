بارزاني يبدي قلقه لمسؤول أمريكي إزاء التصعيد في المنطقة

أربيل/ عارف يوسف/ الخليج 365

أبدى رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني، الخميس، قلقه إزاء التصعيد في المنطقة، داعيا إلى احتواء الموقف وتهدئة الأوضاع.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني، في أربيل، لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وبحضور القنصل العام الأمريكي في أربيل ستيفن فاغن.



وذكر بيان لرئاسة حكومة الإقليم، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية والمنطقة.



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وعبّر بارزاني، عن قلقه إزاء التصعيد في المنطقة في أعقاب الأحداث الأخيرة، وأكد في الوقت نفسه على أهمية تهدئة الأوضاع.



واتفق الجانبان على ضرورة احتواء الموقف، وتشكيل حكومة فعّالة ومسؤولة في بغداد تكون لها علاقة قوية مع إقليم كردستان وتحترم حقوقه الدستورية.



وفجر الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، بغارة أمريكية في بغداد الجمعة.



وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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