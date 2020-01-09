تشاووش أوغلو: قيمنا مع الرئيس العراقي ما يمكن عمله للحد من التوتر بالمنطقة

أنقرة/ الخليج 365
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه تناول مع الرئيس العراقي برهم صالح الخطوات التي يمكن الإقدام عليها من أجل الحد من التوتر في المنطقة.
جاء ذلك في تغريرة له في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس، حيث أشار إلى أنه نقل إلى صالح، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف: "أكدنا أن العراق ليس وحيداً في هذه الفترة الحرجة، قيمنا ما يمكن عمله معًا للحد من التوتر في المنطقة، وشددنا على الأهمية التي نبديها لوحدة العراق واستقراره".
وحول لقاءه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبدالمهدي، قال تشاووش أوغلو في تغريدة له: "في لقائنا برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أبلغنا أن تضامننا ودعمنا للشعب العراقي الشقيق سيستمران خلال هذه
الفترة الصعبة التي يمر بها".
وأضاف: "كما ناقشنا الخطوات التي يمكن أن تبقي العراق بعيدا عن التوترات في المنطقة".
وفي وقت سابق اليوم نشر تشاووش أوغلو في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نحن في بغداد لمناقشة علاقاتنا مع العراق الشقيق، والتطورات الإقليمية".
ومن المنتظر أن يلتقي تشاووش أوغلو، مع نظيره العراقي محمد الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وكانت وزارة الخارجية التركية، أعلنت في وقت سابق أن تشاووش أوغلو سيجري زيارة إلى العراق تستغرق يوماً واحداً، في إطار المبادرات الدبلوماسية المكثفة المتواصلة بهدف تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة.
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