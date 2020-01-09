أنقرة/ الخليج 365
شدّد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على أن بلاده لا تريد للعراق أن يكون ساحة صراع بين القوى الأجنبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، خلال زيارة يجريها الخميس إلى بغداد.
وقال تشاووش أوغلو إن "العراق ليس لوحده، وسنعمل سوية من أجل تجاوز الأيام العصيبة".
وأضاف "تركيا لا تريد أن يكون العراق ساحة للصراع بين القوى الأجنبية".
//يتبع//الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تشاووش أوغلو: لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.