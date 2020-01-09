تشاووش أوغلو: لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراع

أنقرة/ الخليج 365

شدّد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على أن بلاده لا تريد للعراق أن يكون ساحة صراع بين القوى الأجنبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، خلال زيارة يجريها الخميس إلى بغداد.

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وقال تشاووش أوغلو إن "العراق ليس لوحده، وسنعمل سوية من أجل تجاوز الأيام العصيبة".



وأضاف "تركيا لا تريد أن يكون العراق ساحة للصراع بين القوى الأجنبية".

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