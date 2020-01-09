جمعية تركية ترسل مساعدات إنسانية لنازحي إدلب

هطاي/خليل قره قايا/الخليج 365

أرسلت جمعية "دنيز فناري" الخيرية التركية، 6 شاحنات تضم مساعدات إنسانية للنازحين من محافظة إدلب السورية باتجاه الحدود مع تركيا هربًا من هجمات نظام بشار الأسد وداعميه.

وأوضح دوغان سلجوق ممثل الجمعية في ولاية "أفيون قره حصار"(وسط غرب)، أن الجميعة أطلقت قبل فترة حملة لجمع تبرعات لصالح النازحين من إدلب.

وقال سلجوق، للأناضول من أمام معبر "جيلوة غوزو" في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا: "جمعنا 6 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية وهي الأن في المعبر في طريقها للداخل السوري".

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وأضاف أن الشاحنات تضم موادا غذائية وبطانيات وملابس شتوية وأدوات منزلية مختلفة يمكن استخدامها في الخيام ومستلزمات نظافة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت جمعية "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري" المعنية بجمع البيانات عن النازحين، أنّ اليومين الأخيرين شهدا نزوح 20 ألف مدني من مناطق سكنهم، هربا من هجمات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية الداعمة له.

وفي تصريح للأناضول، أضاف مدير الجمعية محمد حلاج، أنّ إجمالي عدد النازحين من إدلب منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وصل 379 ألفا و523.





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