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الملك سلمان يؤكد وقوف المملكة إلى جانب أستراليا فى مواجهة حرائق الغابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقوف المملكة إلى جانب أستراليا في الظروف الصعبة لمواجهة حرائق الغابات التي تشهدها حاليا، واستعداد المملكة لتقديم المساعدة الممكنة لتجاوز أستراليا هذه الكارثة.

وذكرت وكالة الأنباء (واس) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء استراليا سكوت موريسون.

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وأعرب الملك سلمان- خلال الاتصال- عن تعازيه لموريسون ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، ومشاركة المملكة وشعبها، للشعب الأسترالي مشاعر الألم نتيجة هذه الكارثة.

من جانبه، أعرب موريسون عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وللشعب السعودي على مشاعرهم الصادقة تجاه أستراليا وشعبها.

 

 

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